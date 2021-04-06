Tunç Soyer duyurdu: Aslı Özkısırlar'ın anısı yaşatılacak

06 Nisan 2021 Salı, 16:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15 yıldır takı satarak geçimini sağlayan ve günlerce tedavi için yatak aramasının ardından geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Özkısırlar'ın adına hatıra ormanı oluşturacaklarını duyurdu. Soyer, sosyal medya heaplarından yaptığı açıklamada, "Çok erken kaybettiğimiz kıymetli hemşehrimiz Aslı Özkısırlar'ın acısını derinden yaşıyoruz. Yakın çevresinden gelen Sevgi Yolu'nda Aslı'nın hatırasını taşıyan bir köşe ve İzmir'imizde adını yaşatacak bir hatıra ormanı isteklerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Aslı Özkısırlar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek için 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamış ve Twitter'da konuyu dile getirip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya isyan etmişti.





