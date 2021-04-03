Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 40 yaşındaki Aslı Özkısırlar'ın 25 gündür boş yatak bulunamadığı için yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajda, 40 yaşında yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın vefatından dolayı öfkeli olduğunu söyledi.
Hastanelerde boş yatak bulamadığı için genç kadının hayatını kaybettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bazen soruyorlar CHP ne yaptı diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra dalga geçtiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun Özkısırlar'a ilişkin "Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur" notuyla paylaştığı video mesaj şöyle:
"Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar CHP ne yapıyor diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor Türkiye..."
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