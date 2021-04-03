Aslı Özkısırlar'ın ölümü Fahrettin Koca'ya soruldu

03 Nisan 2021 Cumartesi, 10:19

İzmir'de takı yapıp satarak geçimini sağlamaya çalışan ve romatizmal bir hastalığı olan Aslı Özkısırlar (37), İzmir’de iddiaya göre hastanelerde yatak bulamadığı için hayatını kaybetti.

Özkısırlar'ın ölümünü İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç Meclis'e taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlamasıyla istemiyle konuyla ilgili soru önergesi veren CHP'li vekil, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 salgınındaki yükselişin ardından İzmir de birçok il gibi turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçmiştir. Korona virüs hasta sayısının artmasıyla hastanelerdeki yoğunluk artmış ve hastalara yer bulunamamıştır.

İzmir'de, Alsancak Sevgi Yolu’nda takı satarak geçimini sağlamaya çalışan ve hastalığından dolayı bir aya yakın bir süredir hastanelerde boş yatak arayan Aslı Özkısırlar, hastanelerde yatak bulunamadığı ve tedavisi geciktiği için vefat etmiştir. Bu süreçte kalbi iki kez duran ve kronik romatizmal rahatsızlığı bulunan Özkısırlar, yaşadığı süreç boyunca sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrılarda bulunarak; ‘Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta’, ‘20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben... Yeter düşün bu milletin yakasından yeter’ tweetleri atmıştır."

Sevda Erdan Kılıç, önergesinde Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

1- Aslı Özkısırlar’ın hastanelerde yatak bulunamadığı için vefat ettiği haberi doğru mudur?

2- İzmir’de devlet ve özel hastanelerindeki normal servis yatak kapasitesi kaçtır?

3- Bu hastanelerdeki yoğun bakım kapasite oranı nedir?

4- Normal servis ile yoğun bakım doluluk oranı kaçtır?

5- İzmir’de pandemiden dolayı bugüne kadar kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

6- İzmir’deki devlet ve özel hastanelerde iyileşen Korona virüs hasta sayısı kaçtır?

7- Aslı Özkısırlar’ın hayatını kaybetmesinde sorumlu olduğu düşünülen kişiler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

8- Pandemi dönemi boyunca istifa ettiniz mi ya da istifa etmeyi düşündünüz mü?

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Aslı Özkısırlar'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hayatını kaybeden hastamız AÖ. İle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır.

10.03.2021’tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile, yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50 ‘de bulantı kusma, çarpıntı şikâyetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir. Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Ertesi gün genel durumu kötüleşen hasta, Cogan Sendromu+ Pulmoner ödem tanısıyla entübe edilmiş ve hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."



