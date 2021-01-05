Tunceli'de 8 yaban keçisi ölü bulundu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altında olduğu için avlanması yasak olan 8 yaban keçisi ölü halde bulundu. Vücutlarına yara izine rastlanmayan yaban keçilerinin ölüm nedeni araştırılıyor.

DHA
05 Ocak 2021 Salı, 10:19
Tunceli'de 8 yaban keçisi ölü bulundu
Abone Ol google-news

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyü yakınlarında 8 yaban keçisinin öldüğünü gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yara izine rastlanmayan yaban keçilerden alınan numuneler, ölüm nedeninin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler