Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
Tunceli'nin Hozat ilçesinde başlayan orman yangını nedeniyle çeşitli kurumlar yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye giden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve beraberindeki heyet güvenlik güçlerinin engellemesi ile karşılaştı.
Tunceli’nin Hozat ilçesi Amutka, Ormanyolu, Boydaş, Dereköy ve Çakmaklı bölgelerinde çıkan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Yangına ilişkin Hozat Belediyesi, Tunceli Belediyesi ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) çağrı yaptı.
Çağrı Üzerine bölgeye hareket eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, DEDEF Başkanı Ali Haydar Ben, CHP’li vekiller Polat Şaroğlu, Adnan Arslan, Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil ve Abdurrahman Tutdere, Çiğli Belediye başkanı Utku Gümrükçü, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de olduğu gruba polis barikat kurarak izin vermedi.
'DOĞAMIZI SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Maçoğlu, ''Hozat Belediyesi'nin yapmış olduğu çağrı üzerine şuan Hozat girisindeyiz ve bir müdahale ile karşı karşıyayız. Tek derdimiz doğamız. Özel güvenlik gerekçe gösterilerek müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz. Tüm halkımızı doğamızı sahiplenmeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.
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