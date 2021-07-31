Tunus Cumhurbaşkanı’ndan açıklama: “Diktatör olmayacağım”
Başbakanı görevden alıp parlamentonun yetkilerini donduran Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, New York Times’a açıklamalarda bulundu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, New York Times (NYT) gazetecilerine bir röportaj vererek, 25 Temmuz'da aldığı kararları 'darbe' olarak nitelendirenlere yanıt verdi.
Soruları yanıtlayan Said, anayasanın ihlal edildiği yönündeki iddialara, "Tüm ülkeler böyle istisnai tedbirlere başvurur ve kim anayasanın çiğnendiğinden bahsediyorsa yalancıdır zira Başbakan ve Meclis Başkanı'na danıştım" ifadelerini kullandı.
Ülkede ifade özgürlüğünün devletin garantisi altında ve dokunulmaz olduğunu vurgulayan Said, "Anayasa metinlerini çok iyi biliyorum, onlara saygı duyuyorum ve onları inceledim ve bunca zaman sonra bazılarının dediği gibi diktatör olmayacağım" dedi.
'ÖĞRENCİLERİME ÖĞRETİYORUM'
Tunus Cumhurbaşkanı, "30 yıldır öğrencilerime Amerikan anayasasını öğretiyorum ve Amerikan liderlerinin özgürlüğü tesis etmek için nasıl çalıştığını biliyorum" diye konuştu.
25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.
-Sputnik Türkçe
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