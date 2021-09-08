Turgay Güler, 'mavi tik' alamayınca Twitter'ı 'milli güvenlik sorunu' ilan etti

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:40

Sosyal medya platformu Twitter, iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler'in ‘mavi tik’ başvurusunu reddetti.

Güler'in 'mavi tık' başvurusuna cevaben Twitter'dan 'saygınlık kriterine' uymadığı belirtildi ve 'dikkate değer bir kişi, kuruluş ile marka olmadığı' kaydedildi.

"BU BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Açıklamaya tepki gösteren Turgay Güler, konuya ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Güler, paylaşımında şunları söyledi:

"Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!"