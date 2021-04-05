Turgut Kazan: "Böyle bir hukuk devleti olamaz"

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:14

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, 104 emekli Amiralin Montrö bildirisi üzerine başlatılan operasyonlara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Turgut Kazan, emekli amirallerin açıklama yapmasının Anayasal bir hak olduğunu belirtti. Hukukçu Kazan, "104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir" dedi.

Amirallerin açıklaması üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tepki gösteren Kazan, "Eğer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarikat evindeki amiral hakkında soruşturma açar ve bizden bu belgeleri isterse takdimi görev sayarız." ifadelerini kullandı.

Kazan'ın açıklamaları şöyle:

"Tam bir korku imparatorluğu yaşıyoruz. Anayasa 26 'Herkes, düşünce ve kanaatini tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahiptir' diyor. Ama, düşünce açıklayanlar adeta linç ediliyor. Politikacılar, medya derken Tapu Sicil müdürlükleri ve benzer kurumlar sıraya girdi. Suçlamalar birbirini izliyor. Ve Yargıtay da dayanamayıp toplu düşünce açıklamasını, anayasal düzene karşı muhtıra / müdahale sayarak, bağımsız yargımızın gereğini takdir ve ifa edeceğini açıkladı. Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz. 104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir Katılmadığınız görüşleri TCK 316 saymaya kalkmak asla kabul edilemez. Çünkü, bu maddenin atıf yaptığı suçlar, ancak cebir / şiddet yoluyla işlenebilir. Ve 316. madde 'elverişli vasıta' koşulu aradığına göre, toplu düşünce açıklaması suç sayılamaz.

Açıklamada yer alan tarikat evindeki amiralle ilgili bölüm ise, bir uyarıdan ibarettir. Üstelik açıklamayı yapanlar o tarikatı belki tanımıyorlar. Ama bazı köşe yazılarında adı verilen bu tarikatın FETÖ'cülerle ortak hareket ettiğini, Cihaner’e kumpas davasında biz gördük, yaşadık

Buca Cezaevi'nden, Erzurum Cezaevi’ndeki Cihaner’e gönderilen bir mektupta hepsi anlatılıyordu. Şikayetçi olduk. Bize haber verilmeden, o kişi Erzurum’a getirilmiş, iftiradan mahkûm edilmiş. Şikâyet dilekçesini verdiğimiz savcı da, iftiradan cezalandıran yargıç da FETÖ’cü çıktı.

Dolayısıyla, Erzurum soruşturmasında bu tarikatın FETÖ'cülerle kol kola yürüdüğü apaçık anlaşıldı. Eğer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarikat evindeki amiral hakkında soruşturma açar ve bizden bu belgeleri isterse takdimi görev sayarız."

Tam bir korku imparatorluğu yaşıyoruz. Anayasa 26 “Herkes, düşünce ve kanaatini tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahiptir” diyor. Ama, düşünce açıklayanlar adeta linç ediliyor. Politikacılar, medya derken Tapu Sicil müdürlükleri ve benzer kurumlar sıraya girdi — Turgut Kazan (@turgutkazan) April 5, 2021

NE OLMUŞTU?

Emekli amirallerin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı bildiri üzerine dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İmzacılardan Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Can Erenoğlu, Alaettin Sevim, Ergun Mengi, Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek’in gözaltına alınmıştı.