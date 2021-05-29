Turgut Kazan böyle uyardı: Torba yasa ile Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:27

Ünlü hukuçu Turgut Kazan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklada “Önerilen değişiklikle, Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar. Bilginiz olsun” diye yazdı. Kazan, uzun süredir Başsavcılığın Cumhuriyet Savcılığının önüne geçtiğini ve Cumhuriyet Savcılığının takdir hakkının kaldırılarak başsavcıya tam hakimiyet kazandırıldığını belirtti.

Turgut Kazan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"CUMHURİYETİMİZİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA SON VERİYORLAR"

Hep bir savcı çıkıp dava açmayacak mı diye soruluyordu. Ya çıkarsa diye korktular. Hemen bir yasa teklifi hazırlayıp meclise sundular. Önerilen değişiklikle, Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar. Bilginiz olsun.

"BAŞSAVCI NE DİYORSA, O OLUYORDU"

Zaten, uzun süredir Başsavcı ne diyorsa, o oluyordu. Örneğin, R. Zarrab için, böyle TAKİPSİZLİK kararı sağlanmıştı. Sonra, hep aynı yol izlendi. Ve C.Savcılarının takdir hakkı kaldırılarak, Başsavcıya fiilen tam bir hakimiyet tanındı.

"TELAŞA KAPILDILAR"



Y13CD’nin 12.11.2020 günlü kararı Savcıların takdir hakkını vurgulayınca telaşa kapıldılar. 25.05.2021 günlü torba teklifle, soruşturmayı sonlandıracak kararlar için, kendi belirledikleri Başsavcıyı yetkili kılıyorlar. Ve böylece, C.Savcılığını C.Savcılığı olmaktan çıkarıyorlar.”

Turgut Kazan, 1988-1996 yılları arasında 4 dönem İstanbul Barosu başkanlığı görevini yürütmüştür.