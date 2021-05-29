CHP'li Özgür Özel'den Bakan Elvan'a tepki: Parlamento'ya kanun teklifi sunma yetkiniz yok!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelik yaptığı paylaşımda "Parlamento'ya kanun teklifi sunma yetkiniz yok!" sözleriyle tepki gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı etiketleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden beri ve milletimiz ucube sisteme son verene kadar Parlamento'ya kanun teklifi sunma yetkiniz yok!" ifadelerini kullandı.
"PARLAMENTO'YA KANUN TEKLİFİ SUNMA YETKİNİZ YOK!"
Twitter hesabından açıklama yayımlayan CHP'li Özel, şunları kaydetti:
Sn. Lütfi Elvan; parlamenter sistemden ve kabine üyelerinin Meclis'e kanun tasarısı sunma hakkından yana olduğunuzu anlıyorum. Ancak 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden beri ve milletimiz ucube sisteme son verene kadar Parlamento'ya kanun teklifi sunma yetkiniz yok!
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