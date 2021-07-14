Turgut Kazan'dan sert sözler: "3 yıl daha tam bir polis devleti"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:00

Duayen hukukçu Turgut Kazan, AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunup kabul edilen yeni torba yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Turgut Kazan, yeni torba yasasıyla Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleriyle hakim ve savcıların kolayca ihraç edilebileceklerini ifade etti.

Toba yasasını sert sözlerle eleştiren Kazan, "İşte AKP usulü yargı güvencesi. 3 yıl daha tam bir polis devleti" diye belirtti.

Gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılmıştı.



Turgut Kazan şunları söyledi:

"Yeni torba yasayla terör örgütlerine mensubiyeti, iltisakı, irtibatı olduğu DEĞERLENDİRİLEN AYM/Yargıtay/Danıştay üyeleriyle, tüm yargıç/savcıların, 3 YIL DAHA (anayasaya aykırı olarak) kolayca ihraçları sağlanacak. İşte AKP usulü yargı güvencesi. 3 yıl daha tam bir polis devleti. Bir kere, torba yasa girişimleri şeffaflığa aykırıdır. Meclis önerileri tartışamasın, toplum neyi/niçin değiştiriyoruz anlayamasın diye yapılır. Yani, hileli ve kirli bir yoldur. Nitekim, ROMA’dan beri tam 2000 yıldır, bu topraklarda (karışık yasa/leges saturae) yasaklanmıştır.

Şimdi tatile girilirken, meclise yine ucube bir öneri getirildi. İçinde 18 yasa ile 2 KHK değişikliği var. Ve 12, 19, 22.maddelerle, (anayasaya aykırı olarak) uygulaması 3 yıl uzatılan bazı OHAL kurallarının, 3 yıl daha uygulanması isteniyor. Böylece, malın/mülkün, fabrikanın, şirketin kayyuma teslimi sürdürülecek, kamuda çalışanlar yine serbestçe görevden alınacak ve gözaltı süresi insafsızca uzatılacak. Oysa, 3 yıl önceki uzatma için iptal davası açılmıştı. AYM korktu, rafa koydu, orada öylece duruyor. Şimdi, yenisi için de aynı yol izlenecek. AYM’nin korkusu ve duyarsızlığı nedeniyle, bir aykırılık sorunu değil, açıkça İHLAL sorunu yaşanacak.

Çünkü, OHAL anayasal rejimdir. Anayasa 109'a göre, 6 ayı geçmemek üzere ilan edilir. Ve hemen meclise sunulur. TBMM süreyi kısaltabilir, OHAL’i kaldırabilir. CB’nın isteğiyle, her seferinde 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Yani, OHAL’i meclis denetimi altında yürütmek gerekir. OHAL sınırlamaları BM’ye ve Avrupa Konseyi’ne bildirilir. Onların gözetimine de açılmış olur. OHAL’i kaldırıp yasayla OHAL kurallarını 3/6 yıl daha uygulamak tam bir keyfiliktir, ihlaldir. AYM’nin önceki uzatmayı hemen raftan indirip incelemesi, bu keyfiliğe son vermesi gerekir."