Turizm sezonunun açılmasıyla Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, salgın tedbirleri için uyardı
Turizm sezonunun açılması ve uçuş yasaklarının kalkmasıyla Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, pandemide tedbirlerin elden bırakılmamasına dikkat çekti.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, turizm sezonunun açıldığına dikkat çekti.
Küçükosmanoğlu, “Vaka sayısı yüksek ülkelerden gelenlere herhangi bir kısıtlama yok. Mesela Rusya’da vakalar arttı ama Rusya’dan uçuşlar geliyor diye neredeyse bayram havası esti. Türkiye’ye girişler çıkışlar nasıl denetlenecek açıklanmalı. Mart ayında İngiliz varyantı meselesi vardı. Tedbir alınmamıştı. Hızlı bir artış yaşanmıştı. Aşılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıyla nisan-mayıs ayındaki vaka çıkışını belki yaşamayız ama ‘risk tamamen kalktı’ demek aşırı iyimserlik bence” diye konuştu.
Delta varyantı tehlikesine ilişkin de bilgi veren Küçükosmanoğlu, “Rusya’da da bundan söz ediliyor. Hindistan geçen ay çok yüksek vaka ve ölüm oranı yaşadı. Şimdi kısmen bir azalması var ama buradan çıkan varyant tüm dünyaya yayıldı. İngiltere’de de bunun olduğu söyleniyor” dedi.
Küçükosmanoğlu, “İngiltere varyantı çıktığında karantina süreleri uzatılmıştı. Farklı tedbirler alınmıştı. Şimdi ipin ucu bırakılmış gibi” yorumunu yaptı.
Küçükosmanoğlu, “Çok hızlı ve tam bir açılma mevcut risklerle uyumlu değil. Bizim geçen yıl haziran başındaki açılma dönemine göre vaka ve ölüm oranlarımız daha fazla. O kadar rahat olmayı gerektiren bir durum yok. 24.00’ten sonra alınan müzik yasağınınsa salgın yönetimiyle hiçbir alakası yok.” açıklamasında bulundu.
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