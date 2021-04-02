Turizmci bayrama hazırlanıyor
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin hem yerli hem yabancı turist için cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, pandeminin yaralarını kısa sürede sarmaya başlayacaklarını ifade etti.
Turizm sektörünün Ramazan Bayramı’na hazırlandığını kaydeden İşler, yaz sezonu için umutlu olduklarını dile getirdi. İşler, “Hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle koşullar normal değil. Ancak turizm sektörü bugüne krizlerle mücadele ederek geldi. Her türlü krizde umudunu kaybetmedi. Baharın gelmesiyle birlikte turizm sektörü sezonu açacak. Büyük kesim 12 Mayıs'ın ardından gelecek bayrama odaklanmış durumda" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR DESTİNASYON
İnsanların eve kapanmaktan bıktığını, güneş görmek ve doğayla buluşmak istediğini belirten İşler, turizmciler için umutların tükenmediğini kaydederek, şöyle konuştu: “Turizm sektörü 12 Mayıs ile birlikte bayram yapacak. Bu sezonu kurtaracak, diye umut ediyoruz. Pandemi bile ümidimizi elimizden almadı. Turizm sektörü sezona hazır. Bu öngörü dahilinde bu sezon iş yapmak, ekonomiye can suyu katmak ve ayakta kalmak adına mücadele veriyoruz. Son virajı da sezona hazırlanarak geçireceğiz."
Rus pazarının vazgeçilmez olduğunu söyleyen İşler, "Ruslar nisan ayından itibaren peyderpey güneydeki tesislerimizi tercih etmeye başladı. Yaz sezonunda ciddi bir Rus turist ülkemize girecek gibi gözüküyor. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon. Rus pazarı bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'den asla vazgeçmeyen bir pazar. Dolayısıyla Rusya erken rezervasyonlar yaparak, erken kalkan yol alır, misali ülkemize giriş yapıyor. Rusya pazarının geliyor olması da bizim ümitlerimizi arttırıyor" dedi.
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