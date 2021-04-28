Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı'ndan tam kapanmada 'sigara yasaklansın' çağrısı

Kabine toplantısı sonrası açıklanan 'tam kapanma' günlerinde, alkollü ilçi satışının yasaklanması gündemdeki yerini koruyor.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da alkol yasağı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında yarın başlayacak tam kapanmada sigara içmenin de yasaklanması çağrısında bulundu.

Ünal, “29 Nisan akşamından itibaren 18 günlük tam kapanma ismi ile çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uymaları gereklidir” dedi.



“BUGÜNLERİ GELİN FIRSATA ÇEVİRELİM”

Ünal’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın.

"ULAŞILABİLİRLİĞİNİN ZORLANMASI İÇİN SATIŞ SINIRLANDIRILMASI GETİRİLMELİ"



Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim.”



