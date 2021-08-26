Türk Metal Sendikası: Gereğini yaptık, çarkları dönenler bize borçlu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Kamu işçileri ve memurların ardından sırada metal grup toplu iş sözleşmesi var. Türk Metal Sendikası, ilk altı ayda yüzde 29.57 zam istedi. İşverenlere seslenen Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, “Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için ölümüne çalıştık. Canımız pahasına çalıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Ülkeyi yönetenlerin, işverenlerin, çarkları dönenlerin bize borcu var. Şimdi o borcu tahsil etme zamanı” dedi.

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) arasında bağıtlanacak olan sözleşme toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsıyor. Müzakerelere başlarken sözleşme kapsamındaki Türk Metal üyelerinin ortalama ücreti, sosyal haklar ve diğer yan ödemeler hariç olmak üzere 6 bin 375 TL. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı ve ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsıyor.

ÇALIŞTAY YAPILDI

Bu işverenler içerisinde Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, TOFAŞ Türk, Mercedes Benz Türk, Aygaz, Bosh, Türk Traktör, Man Türkiye, Siemens, Otokar gibi birçok büyük firma yer alıyor. Türk Metal, talepleri hazırlarken 120 bin üyenin katılımı ile anket yaptı. Ayrıca özel bir şirkete de 10 bin üyenin katılımı ile anket yaptırıldı. 700 temsilci ile çalıştay gerçekleştirildi. Buralardan gelen sonuçlarla talepler hazırlandı.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak’ın açıkladığı 2021-2023 MESS Grup TİS taleplerinin bazıları şöyle:

Saatlik ücreti 20.50 TL’nin altında olanlara bu ücreti geçmemek üzere 0.90 TL (Yüzde 2.57) iyileştirme + bütün ücretlere yüzde 27 artış olmak üzere ilk altı ay için toplam yüzde 29.57 zam. İyileştirmenin parasal karşılığı 270 TL. 2. altı ay enflasyon, 3. altı ay enflasyon + saatlik ücrete 1 TL zam, 4. altı ay enflasyon.

Sosyal yardım zam talebi yüzde 35. İkinci yıl zammı enflasyon+yüzde 4 zam.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamına eş ve çocuklar da alınsın.

Ulusal ve dini bayramlar ile arefe günlerinde çalışmanın ücreti yüzde 200 zamlı ödensin.

Mazeretini belgelemek kaydıyla yıllık üç gün izin verilsin.

Asgari ücretle işe giren bir işçinin sendikaya üye olması durumunda ücretine, metal sanayi iş değerlendirme sistemi (MİDS) uygulanan işyerlerinde grubuna göre yüzde 6 ile yüzde 14 arasında, diğer işyerlerinde ise yüzde 10 zam yapılsın.

Anaokulunda çocuğu olanlara yardım yapılsın.

Sözleşmede yer almayan ancak işyeri uygulaması olarak kullandırılmaya devam eden her türlü ödemenin parasal karşılıkları ücrete gelen zam oranında artırılarak uygulanmaya devam edilsin.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, işçinin, sendikanın elindeki en etkili silah olan grev hakkının özgürce kullanılamadığını belirterek “Birkaç belediye dışında 20 yıldır bu ülkede grev yapılamıyor. En önemli silahımızın elimizden alındığı, sendikaların Yüksek Hakem Kurulu ile tehdit edildiği bir dönemi yaşıyoruz” dedi. Pevrul Kavlak



‘KURU KURU TEŞEKKÜR YETMEZ’

Pandemi döneminde çalışmaya devam ettiklerini belirten Kavlak, işçilere şöyle seslendi:

“Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Bize borcunuz var. İşverenlerimizin, çarkları dönenlerin bize borcu var. Bu ülkeyi yönetenlerin, ekonomiyi ayakta tutmak için hastalanıp işbaşında şehit olan, Covid-19 virüsü nedeniyle can veren sizlere de borcu var. Şimdi o borcu tahsil etmenin zamanıdır. Bu öyle kuru kuruya bir teşekkürle geçiştirilecek bir borç değildir. Büyük bir borçtur. İşverenlerimiz, bacalarını tüttürenler, biz ölümüne üretirken, canımız pahasına çarkları döndürürken, salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızı toprağa verip, tazgâhlarımıza geri dönerken kârlarına kâr katanlar, toprağa verdiğimiz o canların anısına sizlere olan borcunu ödeyecektir. Çünkü biz canımız pahasına çalıştık. Ölümüne çalıştık.”