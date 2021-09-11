Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'dan büyük başarı!

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi.

AA
11 Eylül 2021 Cumartesi, 08:08
Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'dan büyük başarı!
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.



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