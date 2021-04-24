Türk Yahudi Toplumundan 1915 mesajı
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, ABD'nin 'soykırım' olarak tanımladığı 1915 olaylarına ilişkin görüşünü kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"I. Dünya Savaşının trajik şartlarında büyük felaket sonucu hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin anıldığı bu acı günde, Patrik Sn. Maşalyan’ın acıların politik amaçlara alet edilmemesi ifadesini destekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın “ortak tarih komisyonu” fikrine katılıyoruz."
I. Dünya Savaşının trajik şartlarında büyük felaket sonucu hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin anıldığı bu acı günde, Patrik Sn. Maşalyan’ın acıların politik amaçlara alet edilmemesi ifadesini destekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın “ortak tarih komisyonu” fikrine katılıyoruz.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) April 24, 2021
İSRAİL: TRAJEDİ
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı mesajda, ABD yönetiminin aksine, 1915 olaylarını bir 'trajedi' olarak tanımlamıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Haiat tarafından yayınlanan mesajda, "İsrail Devleti, Ermeni halkının yaşadığı trajediyi ve korkunç acıyı kabul ediyor. Bu tür olayların özellikle şu zamanda tekrarlanmamasını sağlamak bizlerin ve dünyadaki diğer ülkelerin sorumluluğundadır" ifadeleri yer aldı.
ABD: SOYKIRIM
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.
Biden açıklamasında, "Her yıl bu gün, Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımında ölenleri anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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