Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli
Salgınla birlikte yoğun bakım doluluk oranlarının arttığına dikkat çeken Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerektiğini bildirdi. Cinel, "Çalışanlardaki tükenmişlik durumunun yanı sıra son dönemde gözlenen çözülme bu sorunu daha da derinleştirmektedir" dedi.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye geneli için yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının yüzde 70-75'lere ulaştığı bildirilmesine rağmen hastalığın daha yoğun görüldüğü illerdeki doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu dikkat çekti. Cinel, bu nedenle il bazında açıklama yapmanın daha yararlı olacağını vurguladı.
Cinel, sınırlı sayıdaki yetişmiş insan kaynağının akılcı kullanılmak zorunda olduğunu belirterek, "Öncelikle, yoğun bakım ortamına hızla adapte olabilecek ameliyathanelerdeki potansiyel insan kaynağının bir an önce diğer işlerden muaf tutularak yoğun bakımlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.
"ÇÖZÜLME BAŞLADI"
İsmail Cinel, şöyle devam etti:
"Tüm ülkede pandemi dönemleri de dahil yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerekmektedir. Yoğun çabalarla altyapı standardizasyonu konusunda yol alınmasına karşın, üstyapı ve yetişmiş kalifiye sağlık çalışanlarında niteliksel ve niceliksel olarak standardizasyon olduğunu söylemek zordur. Çalışanlardaki tükenmişlik durumunun yanı sıra son dönemde gözlenen çözülme bu sorunu daha da derinleştirmektedir."
Sağlık otoritesinin bilimsel derneklerle iş birliği yapması önerisinde bulunan Cinel, standartların oluşturulması ve uygulanmasının, sonuçları olumlu etkileyeceğini, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı hale geleceğini belirtti. Cinel, sürecin raporlanmasına yönelik ulusal düzeyde kayıt sistemi oluşturulmasını, doğru metodoloji ile toplanmış büyük verilerin bilimsel sonuçlarından yararlanılmasını önerdi.
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