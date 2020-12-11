Türk yolcunun iç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Almanya'dan Türkiye'ye gelmek üzere Düsseldorf Havalimanı'na giden Türk yolcu, yapılan üst aramasıyla yakayı ele verdi. Yolcunun üzerinden 3.3 milyon TL'lik para çıktı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinden Türkiye'ye gelmek isteyen 50 yaşındaki bir Türk yolcunun iç çamaşırı ile ayakkabılarından 350 bin Avro(3.3 milyon TL) ele geçirildi.
Kimsenin kendinden şüphelenmeyeceğini düşünerek oldukça rahat bir şekilde havalimanına geldiği belirtilen yolcudan şüphelenen polisler, özel olarak yapılmış ayakkabı tabanından 250 bin Avro çıkardı. Daha sonra yolcunun üst araması yapıldı ve iç çamaşırında da 100 bin Avro bulundu.
BAŞKASININ DEDİ ADINI UNUTTU
Paranın kendisine ait olmadığını öne süren yolcu, bu kişinin ismini unuttu. Adı açıklanmayan şahıs, hem bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek vergi kaçakçılığından yargılanacak hem de hakkında kara para soruşturması yapılacak.
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