Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu'ndan Yunanistan'ın Galatasaray'a yönelik tutumuna tepki
Derneğin açıklamasında, "Galatasaray spor kulübü bir dostluk maçı için Yunanistan'a gitmişken, uluslararası geçerliliği olan PCR testleri elindeyken keyfi bir takım uygulamalarla bu süreci sabote etmiş olmaları bizleri ve spor camiasını üzmüştür" denildi.
Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik tutumuna tepki gösterdi.
Akdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan hükümetinin bulduğu her fırsatta dostluk iklimi ve komşuluk ilişkilerine yakışmayan tavırlar sergilediğini iddia etti.
Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınayan Akdağ, "Biz Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle hareket ediyoruz. Komşularımızla da huzur ve barış içinde yaşama temennimiz var. Halklar arasında bu tür sorunların olduğunu düşünmüyorum. Yunan hükümetinin derhal bu anlayışı terk edip, dostluk iklimine dönmeleri gerektiği yönünde kendilerine bir sivil toplum örgütü olarak tavsiyede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Akdağ, Yunanistan hükümetinin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Galatasaray'a karşı yapılanların üzücü olduğunu, halklar arasında her hangi bir problem olmadığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:
"Yunan halkına kapılarımız her zaman açık. Hiçbir zaman bizim ülkemizde Türk misafirperverliğinin dışında olumsuz bir davranışla karşılaşmayacaklarını taahhüt ediyoruz. Fakat aynı şeyleri aynı şekilde komşumuz Yunanistan'dan da bekliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü bir dostluk maçı için Yunanistan'a gitmişken, uluslararası geçerliliği olan PCR testleri elindeyken keyfi bir takım uygulamalarla bu süreci sabote etmiş olmaları bizleri ve spor camiasını üzmüştür. Spor siyasetin, bürokrasinin ve diplomasinin tamamen dışında olan bir alan. Sporu bunlara alet ediyor olmak üzücü."
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