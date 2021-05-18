"Türkan Saylan hep yaşayacak"

18 Mayıs 2021 Salı, 12:42

(Fotoğraflar: Çağatan Akyol)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 12. yılında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, “Türkan Saylan, yaptıklarıyla, öğrettikleriyle, eserleriyle bu ülkede hep yaşayacak” dedi.





Saylan’ın Zincirlikuyu’daki mezarı başında Covid-19 nedeniyle sembolik olarak düzenlenen anmaya ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile ÇYDD gençlik ve ilçe örgütü üyeleri katıldı. Saylan’ın mezarına çiçek bırakılmasının ardından konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Yüksel, sözlerine “Türkan hocam bizim için çok değerlisiniz” diye başlayarak “Ben ve arkadaşlarım sizden öğrendiklerimizle yolumuza devam ediyoruz. Gözünüz arkada kalmasın” dedi.

Prof. Yüksel, “Bugün Türkan hocamızın aramızdan fiziksel olarak ayrılışının 12. yılı. Türkan hocam öğrettikleriyle, yaptıklarıyla asla ölmedi, yaşıyor. Gençlerin kalbinde, öğretilerinde yaşıyor. Türkan Saylan bu ülkede cüzzam hastalığını yok etti. Covid-19’u yaşadığımız bugünlerde Türkan Saylan’ın cüzzam mücadelesi, aslında Covid-19 mücadelesi için çok iyi bir örnek. Sosyal hastalıklarla tek başına, ilaçla, tıbbi tedaviyle baş etmek mümkün olmuyor. Aynı zamanda hastaların, sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Türkan hoca, cüzzam mücadelesini bu şekilde yaptığı için cüzzam günümüzde yok oldu. Türkan Saylan, Türkiye’nin dört bir yanında okula gidemeyen kızlar için de umut oldu. Çağdaş Yaşam kültürüyle yetişen bu çocuklar, yaşamlarına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun devrimlerini ve ilkelerini yaşatmak üzere devam ediyor. Türkan Saylan bu ülkede hep yaşayacak. Öğretileriyle, yaptıklarıyla, eserleriyle... Işığı bol olsun” diye konuştu.

ÇYDD’nin önceki dönemlerde genel başkan yardımcılığını yapan Nihal Kızıl da “Türkan Saylan bugünleri yaşasaydı sağlık konusunda söyleyeceği çok şey, göstereceği çok yol olacaktı. Salgın döneminde izlenecek politikaları konusunda da çözümler üretecekti. Halk sağlığı için yapacağı çok şey olacaktı. Bugün Türkan hocanın ve onun gibi halkçı doktorların, toplum liderlerinin eksikliği nedeniyle toplumumuz bedel ödüyor. Bizler ÇYDD üyesi olarak hep birlikte izinden ayrılmadan gitmeye sözümüz var. Türkan hocam, emanetin emin ellerde olacak. Hepimizin gönlünde ve beyninde yaşıyorsun” dedi.

"MİNNETTARLIK DUYUYORUZ"

ÇYDD Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Gizem Nur Kablan ise “Eğer ektiğiniz tohumlar sizinle aynı ufka bakıyorsa ölümsüzlüğü keşfetmişsiniz demektir. Biz Türkan hocayla aynı ufka bakıyoruz. Aynı hayalle yaşıyoruz. Kendisini hiç görmemiş olsak bile bütün düşüncelerini hissedebiliyoruz. Ne kadar öngörülü olduğunu her gün tekrar tekrar anlayabiliyoruz. Ektiği tohumlar olarak kendisine minnettarlık duyuyoruz. Onun sayesinde bu cumhuriyete yakışır adımlar atmaya çalışıyoruz. Onun izinden, onun gösterdiği laik Atatürk cumhuriyetini yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLUM ÖNDERİ TÜRKAN SAYLAN

ÇYDD’den Saylan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumsal dinamikler, gelişmeler ve değişimler belli dönemlerde önemli tarihi kişilikleri öne çıkarır. 20. yüzyılın son çeyreğinde ülkemizde yaşanan gelişmeler, Atatürk ilke ve devrimlerinden geriye gidiş ve yaşanan toplumsal bunalımda önemli bir aydın, hekim ve yurtsever olarak Prof. Dr. Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarih sahnesindeki yerini aldı. Türkan Saylan, genel başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türk toplumununda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma ideali yarattı. Bu ideal, yetiştirdiği gençleri ve mezunları ile bugün bir ekole dönüştü. ÇYDD’de önemli sayıda yönetici derneğin yetiştirdiği mezunlardan... Türkan hocanın hayali büyük emek verdiği ÇYDD ile geleceğe taşınmaya devam ediyor. Türkan Saylan’ın ideallerinin ve felsefesinin en belirgin özellikleri nelerdir?

*Türkan Saylan sorumlu bir yurtseverdir. Bu yönünü yazdığı kitabına da adını verdiği gibi ‘Cumhuriyet’in bireyi olmak’ kavramıyla açıklar. Yurtseverlik salt söz ve duyguyla olacak iş değildir, eylem gerektirir; ulusu ve ülkeyi ileri götürmek, geleceğe taşımak için hepimiz borcumuzu toplumsal sorumlulukla çalışıp ödemek durumundayız. Bunun için herkes kendi alanında ve kendi olanaklarıyla çok büyük işler katkılar yapabilir, yaşamak demek çalışmak demektir.

*Türkan Saylan toplumsal eşitliğe inanmıştır. Ulusun her bireyinin kendini geleceğe taşıyacak, yeteneklerine ve becerilerine uygun, nitelikli ve bilimsel eğitim almasını ilk ve en önemli işi olarak görür. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan toplumsal barışı ve adaleti sağlamak da mümkün değildir.

*Türkan Saylan çözümün tarafındadır. Karşılaşılan türlü sorunlar ve engeller karşısında sorunları dile getirip eylemsiz kalmak ve geri durmak değil, sonuca varmak için bir yerden başlamak ve usanmadan çalışmak gerekir, bir süre sonra olumlu sonuçlar kendiliğinden gelecektir. Sonuç odaklı çalışılırsa emek asla boşa gitmez.

*Türkan Saylan barışçıl bir örgütçüdür. İletişiminde hep sakin kalır. Karşısındaki kişiye önemli olduğunu hissettirir, yargılayıp noktayı koymaz, ortak çözüm üretmeye çalışır ve farklı düşündüklerini bile asla ötekileştirmez, kazanmaya çalışır ve kucaklar. Korkuyu değil, üretimi ve umudu örgütler.

*Türkan Saylan demokrasiye ve hukuka sonuna kadar inanır. Ülkesinin ve dünyanın gerçeklerini çok iyi bilir. Çözümü ne olursa olsun kamu düzeni ve hukuk içinde arar. Kamu düzeninin olmadığı yerde keyfiyet ve karışıklık vardır ve bu durum daha büyük eşitsizlikler ve hak ihlalleri yaratır. Kamu yönetimi sonuna kadar hukuka uygun, şeffaf ve demokratik olmalıdır.

Türkan Saylan ideallerinin okulu ÇYDD’dir, bizler bu okulun öğrencileri olmaya devam edeceğiz. Türkan Saylan daha hayattayken bir toplum önderi olarak efsaneleşmeyi başaran az sayıda kişilerden biridir. Aramızdan ayrılışı ile Anadolu topraklarında sonsuza kadar söylenecek bir türkü gibi ölümsüzleşmiştir.”