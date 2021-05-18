Türkan Saylan’a Saygıyla - Garip BAŞAKÇI

18 Mayıs 2021 Salı

Türkan Saylan, Türkiye Cumhuriyeti için, ülkemiz için büyük bir değerdir. 13 Aralık 1935 tarihinde doğan ve 18 Mayıs 2009 yılında aramızdan aslında hiç ayrılmayan, bize öğretilerini, değerlerini bırakan, saygın, uğraş insanı Türkan Saylan eğitim alanında ve başka alanlarda önemli katkılar sundu.

Türkan Saylan kimdi?

Bir eğitim uğraşanıydı.

Bir doktordu.

Bir gönüllüydü.

Bir sivil toplum yöneticisiydi.

Bir liderdi.

Bir aydındı.

Halkımız tarafından alkışlanan Türkan Saylan...

Şiiri, şarkısı, filmi yapılan Türkan Saylan…

Eğitime ulaşmaya çalışan, kendini öğrenmeye çalışan gençlerin, kızların umut ışığı…

Ülkemizin geleceği, bilimsel eğitimi, Atatürk devrim ve ilkelerinin geleceğe taşınması, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan öğretilerin gençlerimizin yolunu oluşturması için çalışmalar yürüten ÇYDD, Türkan Saylan’ın kuruluşunda yer aldığı ve genel başkanlığını yaptığı çok önemli bir miras. ÇYDD yoluna büyük bir özveriyle, gönüllüleriyle, yöneticileriyle, şubeleriyle, mezunlarıyla, gençleriyle devam ediyor.

Türkan Saylan lepra alanında ülkemizin belki de çoktan sonuçlandırması, çok mesafe kat etmesi gereken zorlu bir süreçte büyük bir çaba harcamış ve toplum için örnek çalışmalar yapmıştır.

“Ne şeriat ne darbe” demiştir. Demokrasi, adalet, hukuk çalışma yaptığı, kurduğu, genel başkanlığını yaptığı ÇYDD’nin yol haritasıydı. Bir toplum önderi böyle olunurdu.

“Başarının sırrı yetinmemektedir” demişti. Hareketli yönü, sürekli üretmesi, koşuşturması bana göre buradaki düşüncesinden besleniyordu.

Son zamanlarına kadar çalışmış bir Türkan Saylan…

YETİNMEYECEĞİZ

Yazmış, üretmiş, dokunmuş, çalışmış. Bence en büyük besin kaynağı başkalarının mutluluğu ve başarısıydı.

Ülkemizin gençleri, çocukları sizi tanımalı, yaptığınız çalışmaları incelemeli, sizdeki gönüllülük enerjisinden beslenmeli, durmamalı, üretmeli, çalışmalı, sorgulamalı, düşünmeli, laik, bilimsel eğitimin savunucusu olmalı.

Türkan Saylan dediğim gibi ülkemiz için büyük bir değerdir.

Türkan Saylan’ın yetiştirdiği, dokunduğu gençler…

Okullaşmaya katkısı, eğitime katkısı…

“Kız çocukları okur” cesaretini sağlamış olması…

Kahramanı olduğu genç kızlar…

Ayakları üzerinde duran ve ben de varım diyen binlere, on binlere sağlamış olduğu destek….

Hakkında daha ne çok şey anlatılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir eğitim kahramanı…

Türkan Saylan’ın bulunduğu dernekte yetişmiş ve şu anda genel merkez yönetim kurulu üyesi olan biri olarak şunları vurguluyorum:

Daha çok kişiye ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız.

Laik ve bilimsel eğitim için her zaman mücadele edeceğiz.

Atatürk değerlerine sahip çıkacak ve yeni yüzyılda bize düşen tüm ödevlerde ne yapmamız gerektiğine iyi çalışacağız.

Atatürk’ümüzün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü karşılaşacağımız bütün dünya vatandaşlarına anlatacağız.

Ata’mızın söylediği gibi “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir” diyeceğiz.

Türkan Saylan Hocam:

Bıraktığınız değerler, miraslar gençler, gönüllüler ve sizi çok iyi öğrenmiş kişiler tarafından ülkemiz için geleceğe taşınacak.

“Başarının sırrı yetinmemektedir” diyoruz sizin gibi.

Yetinmeyeceğiz.

Yetinmemek gerektiğini anlatacağız.

Her zaman, her çalışmada hatırlanacaksınız.

Büyük bir saygıyla...





GARİP BAŞAKÇI

ÇYDD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ