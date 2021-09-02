Turkcell’den dikkat çeken 'Afganistan' paketi
Göçmen konusu gündemdeyken Turkcell, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi”ni satışa çıkardı. Yapılan açıklamada, “Afganistan'daki yakınlarınızı arayabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Paketin bugün (2 Eylül) itibariyle satışa çıkarıldığı öğrenildi.
Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi sonrası Afganistan'da yaşananlar ve göç etmek zorunda kalanlar ana gündem maddelerinden biri haline geldi. En son ise dün İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki Suriyeli göçmenleri kayıtlı oldukları illere gönderme kararı aldı ve Ankara’yı göçmenlere kapattı.
Göçmen konusu gündemdeyken, Turkcell dikkat çeken bir tarife paketini satışa çıkardı.
SADECE TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A YAPILAN ARAMALAR İÇİN GEÇERLİ
Sözcü'de yer alan habere göre, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi” isimli paket, Türkiye'den Afganistan yönüne yapılan aramaları kapsıyor. Paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada ise, “Alo Afganistan 30 Dakika Paketi ile sadece 55 TL'ye Afganistan’daki yakınlarınızı tam 30 dakika arayabilirsiniz. Üstelik 1 ay boyunca geçerli paketinizde cep ve sabit hat ayrımı yok; tüm cep ve sabit operatörlerine yapılan aramalarda geçerli” denildi.
Paket, bugün (2 Eylül) itibariyle satışa sunuldu.
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