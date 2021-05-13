CHP'li Yavuzyılmaz: Ordu Belediye Başkanı Turkcell’de yönetim kurulu başkanı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaparsa AK Parti yapar” notuyla birlikte Güler’in yönetim kurulu başkanı olduğunu gösteren bir belge paylaştı.
Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler'in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik. Yaparsa AK Parti yapar"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler'in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 12, 2021
Yaparsa AK Parti yapar?? pic.twitter.com/3oTMOGWFNI
"Turkcell YK Üyeliği 05.03.2020 tarihinde sonlanmıştı. Kaynak: Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı"
Turkcell YK Üyeliği 05.03.2020 tarihinde sonlanmıştı.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 12, 2021
Kaynak: Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı?? pic.twitter.com/bfwxpPzg4W
Turkcell yönetim kurulu üyeliğinin 5 Mart 2020’de sonlandığını kaydeden Yavuzyılmaz, Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağını kaynak verdi.
Güler AKP’den iki dönem milletvekili seçilmişti. 2002-2009 yıllarında AKP hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Güler Nisan 2019’dan bu yana ise Ordu belediye başkanı. Yani seçilmesiyle Turkcell’deki görevinin sonlanması arasında yaklaşık bir yıl var.
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı