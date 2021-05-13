CHP'li Yavuzyılmaz: Ordu Belediye Başkanı Turkcell’de yönetim kurulu başkanı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 09:08

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaparsa AK Parti yapar” notuyla birlikte Güler’in yönetim kurulu başkanı olduğunu gösteren bir belge paylaştı.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler'in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik. Yaparsa AK Parti yapar"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mehmet Hilmi Güler'in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik.



Yaparsa AK Parti yapar?? pic.twitter.com/3oTMOGWFNI — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 12, 2021

"Turkcell YK Üyeliği 05.03.2020 tarihinde sonlanmıştı. Kaynak: Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı"

Turkcell YK Üyeliği 05.03.2020 tarihinde sonlanmıştı.



Kaynak: Turkcell 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı?? pic.twitter.com/bfwxpPzg4W — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 12, 2021

Turkcell yönetim kurulu üyeliğinin 5 Mart 2020’de sonlandığını kaydeden Yavuzyılmaz, Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağını kaynak verdi.

Güler AKP’den iki dönem milletvekili seçilmişti. 2002-2009 yıllarında AKP hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olarak görev yapan Güler Nisan 2019’dan bu yana ise Ordu belediye başkanı. Yani seçilmesiyle Turkcell’deki görevinin sonlanması arasında yaklaşık bir yıl var.