Turkcell’in bayram verileri gündeme getirdi: Türkiye’de kaç Afgan var?

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:15

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Turkcell'in bayram verilerini incelediğinde farklı bir sonuçla karşılaştı. Paylaşılan verilere göre bayramda Türkiye'den en çok aranan ülke Afganistan oldu.

Yarkadaş, paylaştığı veriler sonrası köşesinden "Türkiye'de kaç Afgan var?" diye sordu.

Barış Yarkadaş'ın "Türkiye’den en çok Afganistan aranmış" başlıklı bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Turkcell, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’na ilişkin yurt içi ve yurtdışı arama çizelgesini paylaştı. Medyanın nedense üzerinde hiç durmadığı verilere göre, adı geçen GSM şirketinin abonesi olan ve Türkiye’de yaşayan kişiler, yurt dışındaki tanıdıkları, akrabaları veya yakınlarıyla 3 milyon 739 bin 509 dakika konuşmuş.

HANGİ ÜLKELER ARANDI?

İlginç olan nokta ise şurası:

Turkcell’in verilerine göre, bayramda Türkiye’deki abonelerin en çok aradığı ülke Afganistan olmuş. Afganistan’ı Almanya, Türkmenistan, Belçika ve Fransa takip ediyor.

Doğrusu bu veri bana ilginç geldi: Türkiye’de acaba kaç Afgan var? Bu insanların kaçı Türkiye’ye yerleşti? Nerede, hangi şehirlerde yaşıyor, ne iş yapıyor, nasıl geçiniyorlar?

Bu soruların cevabını bilmiyoruz.

Afganistan’ın en çok aranan ülke olması, sanırım ülkemizdeki sığınmacıların demografik yapısına ilişkin yeni bir araştırma ve açıklama yapılmasını zorunlu kılıyor.

O DÖNEM DE SÖYLENDİ AMA…

AKP iktidarı, AB ülkelerini “Sınırları açarım” diyerek tehdit ettiğinde, Kapıkule’ye getirilen binlerce sığınmacının Suriyeli olduğu ifade edilmişti. Sınır kapısına getirilen sığınmacıların yaşadığı kentlerdeki gazeteciler ise bu kişilerin çoğunun Suriyeli değil, Afgan olduğunu söylemiş ancak bu söz o dönem duymazdan gelinmişti.

AFGAN MAHALLESİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de geride bıraktığımız günlerde yaptığı bir açıklamada “Beykoz ve Fatih’te Afgan mahallesi var. Bu kişilerin sayısı 30 binin üzerine çıktı” tespitini yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise Afganların Türkiye’de sadece Haziran ayında 250 konut aldığını açıkladı.

PARA HESABI

Tüm bu veriler, Türkiye’nin yaşadığı ‘’göçmen – sığınmacı – mülteci – misafir – düzensiz göçmen” sorununun görünenden daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

Peki bu ‘’karmaşa’’ karşısında iktidar ne yapıyor derseniz, o sorunun cevabı belli: AKP – MHP iktidarı, Türkiye’yi göçmen gettosu yapmanın karşılığında AB’den alacağı 3-5 milyar Euro’nun hesabını yapıyor.

Yabancı düşmanlığına dikkat!

Göçmen akınına maruz kalan ülkelerin yaşadığı sorunların başında, ülkelerde oluşan tepkiler yüzünden baş gösteren “yabancı düşmanlığı” geliyor. Almanya, yılarca bu bela ile uğraştı uğraşıyor… Yabancı düşmanlığı, tüm önlemlere rağmen hala yok edilebilmiş değil.

Ne yazık ki; bu bela şimdi de Türkiye’nin başında… AKP iktidarının yanlış politikaları yüzünden adeta bir “göçmen gettosu’’na dönüştürülen Türkiye’de de benzer bir durumun yaşanması ihtimaller arasında. Umarım buna şahit olmayız…

AMAN DİKKAT!

Ancak ne yazık ki; temennimiz ile hayatın gerçeği örtüşmüyor… Birçok yurttaşımız, işsizliğinin sebebi olarak ucuz iş gücü olarak sömürülen, sendikasız ve sigortasız çalıştırılan Suriyeli, Iraklı ve Özbekistanlıları görüyor. Bu da alttan alta bir tepkinin oluşmasına yol açıyor. Bu bağlamda, en önemli görev ise başta siyasetçilere ve medyaya düşüyor. Meselenin bir çatışmaya ve yabancı düşmanlığına dönüşmemesi için çok dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor.