Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Bahçeli'ye çağrıda bulundu: "Devlet Bey, İşte beklediğin an!"
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Andımız"ı geri getirme çağrısı yaptı. Bahçeli'ye, "Devlet Bey, işte beklediğin an!" diye seslenen Türkeş, MHP liderine "Millete sözüm var, Andımızı tekrar okutun yada ittifakı bozarım" demesi çağrısında bulundu.
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu ve eski AKP milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Danıştay'ın okullarda 'Öğrenci Andı'nın okunması uygulamasını yasaklayan kararıyla ilgili olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin 'Öğrenci Andı' ilgili eski sözlerini Twitter'dan hatırlatıp Bahçeli'nin 45 saniyelik bir videosunu paylaşan Türkeş, bununla birlikte MHP liderine şöyle seslendi:
"Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: 'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun yada ittifakı bozarım' de! Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı! Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin, yapmazsan MHP'yi esir, kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin! Hodri Meydan!"
"EVİNİN ÖNÜNDE OKUTMAZSAN NAMERDİM"
Bahçeli, 'Öğrenci Andı'nın yasaklanmasıyla ilgili 2014 yılında yaptığı bir konuşmasında, "En az haftada bir gün o ikametgahın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin T.C' yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını da sormazsam namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu..." demişti.
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