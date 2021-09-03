Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Cebelitarık ile karşılaşacak
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık'a konuk olacak
A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
KAPTAN CEZALI
A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.
2021'DEKİ 11. KARŞILAŞMA
Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.
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