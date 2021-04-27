Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sorunlar, döviz piyasaları üzerinde baskı kurdu

27 Nisan 2021 Salı, 04:00

Mali piyasalar yeni haftaya, özellikle geçen hafta sonu Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan büyük gerilimin etkisiyle dikkat çekici bir tedirginlikle başladı.

Dolar/ TL, başta ABD Başkanı Jo Biden’ın “Ermeni soykırımı iddiası”nı tanıyan açıklamaları olmak üzere bir dizi gerilimin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. İlk saatlerde 8.58 lira seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşan dolar kuru, anlık işlemlerde 8.5040 liraya kadar çıktı. Avro da benzer şekilde 10.27 lira seviyesini gördü. Ancak daha sonra, özellikle lokal döviz satışlarının etkisiyle aşağı yönlü sert hareketler yaşandı. Gelişmeleri yorumlayan bankacılar ise kısa süre önce tek haftada 10 milyar dolar lokal döviz satışını hatırlatarak, dün de bunun olduğunu vurguladı. Bankacılar döviz arzında lokallerin ay sonu vergi ödemeleri ve gelinen seviyeleri değerlendirme amaçlı satışların ön planda olduğunu düşünüyorlar.

BORSADA YÜKSELİŞ

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerinin geçen haftadan beri TL’de değer kaybı olarak yansıdığını hatırlatan bir bankanın Hazine işlemcisi, “Siyasilerden gelen ilk tepkiler ılımlı. Daha net görmek açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını izleyeceğiz. Ayrıca döviz satışında gelinen tarihi rekora yakın seviyelerin lokaller tarafından değerlendirdiğini görüyoruz” dedi. Reuters’ın görüşlerine başvurduğu 6 işlemci de döviz işlemlerinde piyasanın normal kuralları dışında bir faktör görmediklerini söylediler. Dün dolar 8.29-8.49 lira, Avro 9.98-10.26 lira arasında dalgalandı. Borsa İstanbul’da ise döviz piyasasında bağımsız olarak yükseliş hakim oldu. Geçen haftayı 1345 puandan kapatan BİST 100 Endeksi, gün içinde 1374 puana kadar çıktı ve günü bu seviyedie yüzde 2.14 artışla tamamladı.

FAİZ TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta sonu 128 milyar dolarlık rezerv ve politika faizi tartışmaları konusunda yaptığı açıklamalar da mali piyasaları etkiledi.

Kavcıoğlu’nun geçen cuma günü ortak bir televizyon yayınında “Sıkı para politikasına devam edeceğiz” demekle birlikte, “Yüzde 19 olan faizleri uzun vadede artıracağım dediğiniz zaman reel sektöre nasıl bir mesaj verirsiniz? Bu işi dengeli götürmemiz lazım” vurgusu faizle ilgili tartışmaların devam ettiğini, yüksek faize karşı olma vurgusunun öne çıktığını gösterdi.