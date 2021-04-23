Dolar ve Avro fiyatlarında sert yükseliş: Piyasalarda son durum (23 Nisan 2021)

23 Nisan 2021 Cuma, 16:24

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu gün, Türk Lirası üzerindekı baskı devam etti.

Küresel piyasalarda güne 8,32 seviyesinde başlayan Dolar/TL'de kur 8,39'u gördü.

Avro'da da durum farklı değil. Güne 9.99 sınırından başlayan Avro/TL kuru, gün içerisinde yükseliş trendini sürdürerek 10,14'ü gördü.

BORSA İSTANBUL KAYIPLA KAPANMIŞTI

Borsa İstanbul’da da yabancı satışlarının etkisiyle BİST 100 endeksinde kayıplar dün gün içinde yüzde 3’ü aştı. Satışlar sanayi hisselerinde yoğunlaştı.







