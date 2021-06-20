Türkiye, Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Samokov kentinde sona eren 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 11 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde Alperen Berber 71 kiloda gümüş, Sercan Kesgin 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, grekoromen stilde 2'şer gümüş ve bronz serbest stilde 4 bronz kadınlarda 2 gümüş 1 bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.
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