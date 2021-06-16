Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda iki madalya kazandı
17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Cengizhan Ramazan Doğan ve Rıfat Eren Gıdak, bronz madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcular bugün 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 71 kiloda Cengizhan Ramazan Doğan, Bulgar Rumenov Stamenov’u yenerek bronz madalya elde etti.
92 kiloda Rıfat Eren Gıdak, Romanya'dan Florin Tripon'u mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Serbest stilde dün 110 kiloda Hakan Büyükcıngıl ile 55 kiloda Abdullah Toprak bronz madalya almıştı. Böylece serbest stilde madalya sayısı 4'e çıktı.
Kızlarda ise 49 kiloda Sevim Akbaş finale yükseldi. Milli sporcu finalde yarın Avrupa şampiyonu Ukraynalı Maria Yefremova'yla karşılaşacak.
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