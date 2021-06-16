Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir açıklaması
Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024'e, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin ise 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini üç yıl, Emre Taşdemir'in sözleşmesini ise iki yıl uzattı.
Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Ömer Bayram için KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeyeceğini duyurdu.
25 yaşındaki Emre Taşdemir için yapılan bildirimde ise, oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti ve 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeneceği belirtildi.
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