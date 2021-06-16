Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir açıklaması

16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:37

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini üç yıl, Emre Taşdemir'in sözleşmesini ise iki yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Ömer Bayram için KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeyeceğini duyurdu.

25 yaşındaki Emre Taşdemir için yapılan bildirimde ise, oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti ve 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeneceği belirtildi.