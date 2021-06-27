Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 74. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular, toplam 19 madalya kazandı.
Sırbistan'ın Smederevo kentinde gerçekleştirilen 74. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ikinci ve son günün ardından milli atletler 4'ü altın, 9'u gümüş, 6'sı bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 74. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda iki günlük mücadele sona erdi.
Türkiye, 19 ülkeden 400'ün üzerinde atletin yarıştığı organizasyonda, 19 madalya ile madalya sıralamasında beşinci, toplam madalyada ise Yunanistan'dan sonra en fazla madalya elde eden ikinci ülke oldu.
İkinci gün yarışmalarında gülle atmada Emel Dereli 18.51'lik derecesiyle bu yılki en iyi derecesini bir santimetre daha geliştirerek birinci oldu ve altın madalya kazandı. Aynı yarışmada Pınar Akyol da 17.03 atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 200 metrede Jak Ali Harvey, 800 metrede Mehmet Çelik, 3000 metre su engellide Hilal Yego, 110 metre engellide Mikdat Sevler, sırıkla atlamada Ersu Şaşma ise müsabakalarda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Heptatlonda yarışan Emine Selda Kırdemir, 4733 puanla en iyisini yaparak üçüncü oldu ve bu dalda 2015'ten bu yana Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Elif Dağdelen, 5000 metrede bronz madalya kazanırken, Ömer Amaçtan da erkekler 3000 metrede kürsüye çıkmayı başardı.
İki günlük mücadele sonunda Türkiye'nin 19 madalyası şöyle:
Altın: Eşref Apak (çekiç atma), Emel Dereli (gülle atma), Jak Ali Harvey (100 metre) ve 4×100 metre erkekler
Gümüş: Jak Ali Harvey (200 metre), Mehmet Çelik (800 metre), Ramazan Barbaros (1500 metre), Hilal Yego (3000 metre su engelli), Mikdat Sevler (110 metre engelli), Ersu Şaşma (sırıkla atlama), Alperen Acet (yüksek atlama), Burcu Subatan (3000 metre), Pınar Akyol (gülle atma)
Bronz: Ömer Amaçtan (3000 metre), Elif Dağdelen (5000 metre), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Tuğba Danışmaz (üç adım atlama), Özlem Becerek (disk atma), Emine Selda Kırdemir (heptatlon).
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