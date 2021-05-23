Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş Icrypex'e ceza

23 Mayıs 2021 Pazar, 17:32

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes ve Beşiktaş Icrypex arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Kulübü'ne 15.000 TL, Beşiktaş yöneticileri Umut Şenol'a 125.000 TL, Batur Şulen'e ise 75.000 TL para cezası verdi.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayınlanan karar metni şu şekilde:

"1 - E.2021/150

Antalya 07 Basketbol Spor Kulübü Yöneticisi Ali Rıza Ceylan’ın, 20.05.2021 tarihinde Yalova’da oynanan Yalova VİP – Antalya 07 Basketbol TKBL Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının T maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün müsabaka organizasyonu / seyircisiz müsabakalar için önlemler başlığının DD maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün Ek-5 seyircisiz müsabakalarda salona girebilecekler maddesi, TBF Basketbola Dönüş Protokolü’nün tedbirlerin takibi ve test uygulamaları / test yapılması gereken kişiler maddesi ile Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 24.1. ve 62. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/161)

2 - E.2021/152

20.05.2021 tarihinde Manisa’da oynanan Akhisar Belediye Basketbol – Mamak Belediyesi TBL Play-Off Çeyrek Final müsabakası ile ilgili olarak;

a. Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü’nün, Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 31. maddesinde müsabaka salonunda Jeneratör (Yedek Enerji Desteği) ve UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) bulunması zorunluluğu olmasına rağmen, salonun elektrik tesisatının çalışmaması sonucu müsabakaya 15 dakika ara verilmesi ve bu suretle Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 29. maddesinin ihlali nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü basketbolcusu Marvin Hilton Jefferson’ın, rakip takım basketbolcusuna yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/162)

3 - E.2021/153

21.05.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Beşiktaş Icrypex ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

a. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2020–2021 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yöneticisi Umut Şenol’un;

i. Kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle, ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve eylemin birden fazla kişinin kişilik hakkını zedelediği hususları birlikte dikkate alınarak, madde metninde belirlenen asgari hadden uzaklaşılmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiil müsabaka görevlilerine yönelmiş olduğundan verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 75.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii. Rakip takım görevlisine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle, ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

iii. Cezaların toplanması sureti ile neticeten 125.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yöneticisi Batur Şulen’in, kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle, ihlalin 2020–2021 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve eylemin birden fazla kişinin kişilik hakkını zedelediği hususları birlikte dikkate alınarak, madde metninde belirlenen asgari hadden uzaklaşılmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiil müsabaka görevlilerine yönelmiş olduğundan verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 75.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/163)

Karar verilmiştir."