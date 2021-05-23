Galatasaray’da 5. aday iddiası
Galatasaray’da yaklaşan seçimlerde Yiğit Şardan’ın da aday olacağı iddia edildi.
Sarı-kırmızılı takımda haziran ayında yapılacak seçimlerde Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından yeni bir ismin aday olacağı iddia edildi.
Galatasaray’da eski yönetimlerde görev yapmış Yiğit Şardan’ın başkanlık için aday olacağı belirtilirken iddiaya göre listede şu isimler yer alacak:
Abdurrahim Albayrak
Kaan Kançal
Yusuf Gunay
Dilek Kutlu
Ömer Cansever
Erol Özmandıracı
Mahmut Recevik
Dinçer Azaphan
Erdal Bahçıvan
Abdurahman Konukoglu
Levent Karadeniz
Dinçer Acar
Listede yer alan isimlerden bazıları, bu oluşumda yer almadıklarını açıkladı.
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