Galatasaray’da 5. aday iddiası

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:55

Sarı-kırmızılı takımda haziran ayında yapılacak seçimlerde Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından yeni bir ismin aday olacağı iddia edildi.

Galatasaray’da eski yönetimlerde görev yapmış Yiğit Şardan’ın başkanlık için aday olacağı belirtilirken iddiaya göre listede şu isimler yer alacak:

Abdurrahim Albayrak

Kaan Kançal

Yusuf Gunay

Dilek Kutlu

Ömer Cansever

Erol Özmandıracı

Mahmut Recevik

Dinçer Azaphan

Erdal Bahçıvan

Abdurahman Konukoglu

Levent Karadeniz

Dinçer Acar

Listede yer alan isimlerden bazıları, bu oluşumda yer almadıklarını açıkladı.