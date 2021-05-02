Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
'Tam kapanma' günlerini yaşayan Türkiye'de, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yeni bir karar aldı. Karara göre; bazı ülkelerden Türkiye'ye gelecek kişilerden 15 Mayıs itibariyle PCR testi istenmeyecek.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Türkiye’ye girişlerde PCR Testi İstenmeyecek Ülkeler Listesi" konulu yeni bir karar yayımladı.
Karara göre; 15 Mayıs 2021 itibariyle, Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan ülkeye gelecek kişilerden, Türkiye'ye girişleri sırasında PCR testi istenmeyecek.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisinin ülkemizde kontrolüne yönelik; dünyadaki ve ülkemizdeki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür.
Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ederim."
YAZIM HATALARI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Karar, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, resmi belge üzerindeki yazım hataları eleştirildi.
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