Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Voleybol takımı 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak
Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası C grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampare kentinde yapılacak maç TSİ ile 17.00'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na Rusya karşısında 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-29'luk setlerle galibiyetle başladı.
Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Türkiye'nin oynacağı diğer maçlar şöyle:
Kuzey Makedonya-Türkiye | 5 Eylül Pazar 14.00
Türkiye-Hollanda | 6 Eylül Pazartesi 20.00
Finlandiya-Türkiye | 8 Eylül Çarşamba 20.00
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