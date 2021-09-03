Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Voleybol takımı 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 12:36
Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası C grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampare kentinde yapılacak maç TSİ ile 17.00'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na Rusya karşısında 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-29'luk setlerle galibiyetle başladı.

Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Türkiye'nin oynacağı diğer maçlar şöyle:

Kuzey Makedonya-Türkiye | 5 Eylül Pazar 14.00 

Türkiye-Hollanda | 6 Eylül Pazartesi 20.00

Finlandiya-Türkiye | 8 Eylül Çarşamba 20.00 


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