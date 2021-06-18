Türkiye - İsviçre maçının hakemi Slavko Vincic oldu

EURO 2020'de oynanacak İsviçre - Türkiye karşılaşmasını Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 11:52
Türkiye - İsviçre maçının hakemi Slavko Vincic oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu 3'üncü maçının hakemi belli oldu.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.


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