Türkiye-Karadağ maçının hakemi belli oldu
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmalarında A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile oynayacağı maçı Benoit Bastien yönetecek.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve maçların başlama saati açıklandı.
A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.
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