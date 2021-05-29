Diyanet'ten aşı açıklaması: Yaptırmamak kul hakkına girer
Din İşleri Yüksek Kurulu salgın döneminde aşı yaptırmamanın "kul ve kamu hakkı" olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı.
"Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusunun müzakere edildiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu "hükme" varıldı:
“Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur”
Açıklamada, “Sağlık otoriteleri tarafından ‘salgın’ olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler” ifadelerine yer verildi.
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