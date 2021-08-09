Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda 87 sporcuyla mücadele edecek
Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın sona ermesinin ardından düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'nda 13 branşta 87 sporcuyla boy gösterecek.
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından gözler 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na çevrilecek.
Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 13 branşta 87 sporcuyla mücadele edecek.
Paralimpik oyunlarında milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57):
Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan
Badminton: Zehra Bağlar, Emine Seçkin
Halter: Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar
Okçuluk: Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun
Tekerlekli sandalye tenis: Fatma Büşra Ün
Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya
Yüzme: Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu
Tekerlekli sandalye basketbol: Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy
Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan
Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün
Görme Engelliler Spor Federasyonu (21):
Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler,
Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara
Judo: Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi
Atletizm: Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu
Para tekvando (6): Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3):
Atletizm: Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın.
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