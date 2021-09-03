Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

03 Eylül 2021 Cuma, 10:11

Son olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettiği Sırbistan ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak Türkiye-Sırbistan maçı TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

HEDEF 8'DE 8

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları grup aşaması ve devamındaki tüm maçları kazanarak 7'de 7 yapmıştı.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale yenilgisiz gelmeyi başardı.