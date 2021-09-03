Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finali mücadelesinde Sırbistan ile karşılaşacak.
Son olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettiği Sırbistan ile karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak Türkiye-Sırbistan maçı TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
HEDEF 8'DE 8
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları grup aşaması ve devamındaki tüm maçları kazanarak 7'de 7 yapmıştı.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale yenilgisiz gelmeyi başardı.
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