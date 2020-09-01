Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım: "Doğu Anadolu Gözlemevi gelecek yıl açılacak"
Online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - Global Sat Show, bugün başladı. Toplantının konuşmacılarından olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım "Doğu Anadolu Gözlemevi gelecek yıl açılacak" dedi.
‘Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi’ başlıklı webinarda konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, gelecek yıl Doğu Anadolu Gözlemevi'nin açılacağı bilgisini verdi. Yıldırım, "Doğu Anadolu Gözlemevi 4 m çapında aktif bir birincil aynaya sahip olacak ve uyarlanabilir optik teknolojisi ile donatılacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk çalışması olacak. Bunun için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:
"TURKSAT 5A ve 5B uyduları yakında uzaya yollayacağız. TURKSAT 6A ile artık uyduları kendimiz üretmeye başlayacağız. Yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek ilk uydu olacak. Elektrik yönetim ünitesinden güneş sensörüne, uçuş bilgisayarından farklı antene kadar bir çok ürün yerli üretim olacak."
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