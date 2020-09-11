Türkiye Yayıncılar Birliği'nden 'muzır yayın' ilan edilen 'Ben Bir Sihirbazım' kitabına ilişkin açıklama

11 Eylül 2020 Cuma, 15:05

Türkiye Yayıncılar Birliği, Ted Van Lieshout’un yazdığı, Ufuk Güngör’ün çevirisini yaptığı ve Sylvia Weve tarafından resimlenen “Ben Bir Sihirbazım” adlı kitabın 'muzır yayın' ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Kitaplara 'denetim' yarar değil zarar getirir" başlığıyla yapılan açıklamada, tartışmaların yayıncılık açısından endişe verici olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Nitelikli kitapların üretilmesi öncelikle yayıncıların; çocuklara sunulması ise öğretmenlerin ve ailelerin doğal sorumluluğudur. Yayıncılığımız sansür ve denetimle değil; editöryal faaliyetlerin desteklenmesi, yazar ve çizerlerinin özgürce fikirlerini ifade edebilmesiyle güçlenecektir. Olumsuz ve münferit içerikler bahane edilerek kitaplara yönelik “denetim” talebi yayınlama özgürlüğü ilkesine aykırıdır. Bunlar, her fırsatta itirazımızı seslendirdiğimiz yasakçı zihniyetin yansımalarıdır.

Yayımlanan her kitabın okunup içeriğinin denetlenmesi neredeyse imkânsız olmakla beraber basılmış eserler hakkında, ceza davası 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26. Maddesine göre eserin yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde açılabilir. Örneğin 2017 yılında hep kitap tarafından yayımlanan 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler' isimli kitap 27 Eylül 2019 tarihinde 'muzır neşriyat' ilan edilmiş ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Basın Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen süreleri dikkate alarak kitap için 6 aylık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar vermiştir. Öte yandan mahkeme süreci sonuçlanmadan örneği verilen kitapla ilgili sosyal medyada başlatılan linç kampanyası yayıncılığın itibarının zedelenmesine imkân vermiştir.

Ancak ne yazık ki Basın Kanunu’na göre zamanaşımı süresi dolmuş kitaplar hakkında 'muzır neşriyat' kararları verilmeye devam ediyor. 2 yılda 10 kitabı 'muzır neşriyat' ilan eden Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 9 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan son kararıyla Ted Van Lieshout’un 'Ben Bir Sihirbazım' (Büyülü Fener Yayınları) isimli kitabını da gerekçe sunmadan 'muzır' ilan etmiştir.

Kitapların her ne sebeple olursa olsun denetime ve baskıya maruz kalması zihinleri daha da karartmaktan başka bir sonuç getirmez. Bu önemli konunun çarpık bir biçimde tartışılmasının sonlandırılmasını ve bu tür baskıcı yapılaşmalara yol verilmemesini diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ted Van Lieshout’un yazdığı, Ufuk Güngör’ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen “Ben Bir Sihirbazım” adlı kitap, “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016’da birinci basımı yapılan “Ben Bir Sihirbazım” adlı kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi.

Bu kapsamda söz konusu kitap “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.