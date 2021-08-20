Türkiye'de bir ilk! İBB, WhatsApp hattı açtı

20 Ağustos 2021 Cuma, 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Türkiye’de belediyeler arasında ilk kez resmi resmi WhatsApp hattı açtı. Onlarca kişilik canlı destek ekibinin görevlendirildiği 0552 153 0034 numaralı resmi hat İstanbulluya hizmet vermeye başladı.,

Resmi hesap ile diğer uygulamalardan farklı olarak aynı anda birçok görevli işlem yapabiliyor. Yurttaşlar, İBB’nin WhatsApp hattını kullanarak HES kodu İstanbul Kart eşlemesinden İETT sefer saatlerine, iş başvurularından İSPARK şikayetlerine tüm merak ettiklerini sorabilecek; talep ve şikayetlerini doğrudan iletebilecek.

İBB’nin WhatsApp hattı projesinde onlarca kişilik canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan pek çok cihazı kullanarak hizmet verebiliyor.