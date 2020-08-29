Türkiye’den döneceklere kötü haber: Koronavirüs, güzergahı kapattı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:16

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, başta Fransa, İspanya ve Almanya’da vaka sayısı hızla artarken Macaristan kritik bir hamle geldi. Mart ayı boyunca sınırları kapatan Macaristan, ülkede corona virüsü vaka sayısı artmaya başlayınca sınırları yeniden kapatacağını duyurdu. 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlar, diğer ülke vatandaşlarının geçişlerine kapatılacak.

İKİ NEGATİF TEST ZORUNLULUĞU

Kara sınırlarının ne zaman açılacağı henüz belli olmasa da önlemlerin en az bir ay sürmesi bekleniyor. Macaristan vatandaşları ile sınırdan geçmek için iki adet negatif test sonucu getirmek zorunda, yoksa 14 gün karantinada kalacaklar.

Macaristan’ın bu hamlesinin en çok etkileyeceği kesim ise Türkiye’den kara yolu ile dönüş yapma hazırlığı içerisinde olan gurbetçiler ve turistler… Macaristan yolu, Batı Avrupa'da yaşayan Türkler'in Türkiye'ye gidiş-dönüşlerinde sık kullanılıyor. Sınırların kapatılması, Türkiye'den kara yoluyla gelecek olan gurbetçilerin, bu kapıdan geri dönmesi anlamına geliyor.

Gurbetçilerin, Macaristan yerine Sırbistan- Avusturya güzergahını yolunu kullanmaları gerekiyor.

SCHENGEN VİZESİ GELECEK YILA KALDI

Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri, 31 Ağustos’a kadar olduğunu duyurdukları “seyahat uyarılarını” kaldırmadı. Hatta Almanya, aldığı yeni kararla 1 Ekim’den sonra “riskli ülkelerden gelecek” kişilerin mecburi karantinaya girmesi şartını getirdi.

Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği, bugün itibariyle sadece turistleri ilgilendirmeyen “D vizesi” için randevu şartlarını açıklıyor.

YEŞİL PASAPORTLU DA GİREMİYOR

Almanya’nın aldığı bu karar, en azından 1 Ekim’e kadar Türklere ve riskli bölge ilan edilen diğer ülke vatandaşlarına “C tipi” denilen turistik vizenin verilmeyebileceği anlamına da geliyor.

31 Ağustos’a iki gün kala Alman ve İsviçre Büyükelçilikleri, “turistik vize başvurularının kabul edileceğine” ilişkin bir duyuru yayınlamadı. Sadece turistler değil, elinde geçerli bir daet olmayan yeşil pasaport sahipleri, görevli olmayan diplomatlar da Avrupa Birliği üyesi ülkelere aksi bir karar çıkmadıkça giremeyecek.

SCHENGEN VİZESİ SİNYALİ YOK

Başbakan Merkel’in eyalet başbakanları ile görüşüp aldığı yeni karar, corona virüsü risk bölgesi ilan edilen ülkelere bu kısıtlamayı kaldırmadı. Almanya’nın kısıtlamayı kaldırmaması AB için de büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Almanya, Türklere Schengen vizesi veriyor.

Almanya’nın aldığı 1 Ekim kararı, şu an için vize randevuları kısıtlamasının en azından 1 Ekim’a kadar uzatılacağını gösteriyor. Bir tahmin de, vize randevularının ancak yeni yıla doğru ya da yeni yılla birlikte verilecek olması.

Türkiye'den İsviçre'ye gidecek olanlar için karantina şartı yok ama bu “vize verileceği” anlamına da gelmiyor. İsviçre şu an için, “Türk vatandaşlarına vize randevularını açtık” diye bir açıklama yapmadı. İnternet sitesinde eski karantina bilgileri duruyor.