Brezilya'da bir eyaletin Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye’nin aksine sonuçlar Brezilya’da belirsiz

25 Aralık 2020 Cuma, 13:59

Türkiye'de de deneyleri devam eden Çin menşeili CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50'den fazla etkinlik sağladığı açıklanmasının ardından Fahrettin Koca, aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 olduğunu duyurdu. Bloomberg’in aktardığına göre, São Paulo eyaletinin Sağlık Bakanı’nın CBN radyosuna verdiği röportajda, “Aşının etkinliğinin yüzde 90 oranına ulaşmadı” dedi.

Jean Gorinchteyn açıklamasında, Prifizer ve Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısından daha az etkili olacağını biliyorduk ifadesini kullandı.

YÜZDE 50’NİN NE KADAR ÜZERİNDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Gorinchteyn demecinde, “Aşının koruma oranının yüzde 50’in ne kadar üzerinde olduğunu ya da yüzde 60, 70 veya 80 üzerinde olup olmadığını bilmiyoruz ancak virüsün nüfusumuz üzerindeki etkisini azaltmamıza izin veren seviyelerde“ açıklamasında bulundu.

FARKLI PROTOKOLLERE GÖRE YÜRÜTÜLÜYOR

Bloomberg’e isminin açıklanmamasını isteyen Sinovac şirketinden bir yetkili Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'de gerçekleştirilen Faz 3 denemelerinin sonuçlarının birleştirilerek koruma oranının açıklanacağını belirtti. Kaynak, testlerin birbirlerinden nispeten bağımsız olduğunu ve birleşik normlara tabi olmak yerine farklı protokollere göre yürütüldüğünü söyledi.

WSJ: 15 GÜN EK SÜRE İSTEDİLER

ABD merkezli Wall Street Journal, Çin merkezli Sinovac, Brezilyalı araştırmacıların, Endonezya ve Türkiye’deki Sinovac aşısının deneme sonuçlarını, toplu olarak karşılaştırabilmek için 15 gün ek süre istediğini belirtmişti.