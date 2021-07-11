Bakan yardımcılarının bir diğer maaşları da ortaya çıktı: Aylık toplam gelir 44.505 TL!
Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece'nin, Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı'ndan maaş aldıkları ortaya çıktı.
AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Tarım ve Orman Bakan yardımcılarının Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı'ndan aldıkları maaşı ortaya çıkardı.
CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece'nin aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığından aldığı maaşı ifşa etti. Buna göre dört AKP'li bürokrat, bakan yardımcılığından 30.275 TL ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı üyeliğinden 14.230 TL olmak üzere aylık toplam 44.505 TL maaş alıyor!
Yavuzyılmaz, kaynak olarak da 6132 sayılı Kanunu'nu gösterdi.
Yavuzyılmaz ayrıca maaşları nasıl hesapladığını şu sözlerle açıkladı:
"Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği aylık net ücreti= 3.557,50 (16 yaşından büyüklerin brüt asgari ücret) x 4 = 14.230 TL
Not: Kuruldaki Bakan yardımcıları 1. kategoride yer aldıkları için en üst sınır olan; brüt asgari ücretin 4 katı aylık net ücret alıyorlar."
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
AK Partili Tarım ve Orman Bakan yardımcılarının dördünün de aynı zamanda at yarışı düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 11, 2021
Bakan yrd. aylık maaşı:
30.275 TL
Kurul Üyeliği aylık ücreti:
14.230 TL
Aylık toplam gelir:
44.505 TL
Kaynak:6132 sayılı Kanun?? pic.twitter.com/FjUkvh6iBL
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