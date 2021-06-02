Türkiye'nin döviz pozisyonu açığı belli oldu

02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2021 dönemine ait "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verilerini açıkladı. Buna göre, şubat 2021’de varlıklar 2 milyar 382 milyon dolar, yükümlülükler 33 milyon doları azaldı. Böylece şubat ayında net döviz pozisyonu açığı ise 157 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net döviz pozisyonu mart ayında ise şubat 2021 dönemine göre 2 milyar 349 milyon dolar arttı.

Mart 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 355 milyon dolar azaldı. İhracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 885 milyon dolar ve 155 milyon doları arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 382 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 93 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar azaldı. İthalat borçları 3 milyar 552 milyon dolar artış kaydetti ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon dolar azaldı.

DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI İSE 20 MİLYAR 567 MİLYON DOLAR

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında ise mart 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler şubat 2021 dönemine göre 19 milyon dolar azaldı. Uzun vadeli krediler ise 2 milyar 74 milyon dolar düştü. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 786 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon dolar geriledi.

Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar ise 119 milyar 110 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 98 milyar 543 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 20 milyar 567 milyon dolar oldu ve şubat 2021 dönemine göre 5 milyar 304 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.