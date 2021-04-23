Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesinde Türkiye'nin en büyük bayrağını çocuklarla beraber göndere çekti.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:
TBMM bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş, bu gazi Meclis'in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yadediyoruz. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar her saldırı aynı kirli senaryonun eseri. Tüm badireleri birer birer geride bırakarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerliyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.
Bugün burada ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyorum.
2053 MESAJI
İnanıyorum ki gençler, 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz, siz kuracaksınız. Çok çalışacağız, okuyacağız ve inşallah 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI
İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağının altında inşallah huzur içinde yaşayacağız. Çamlıca, camisiyle, kulesiyle, şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin 1000 metrekarelik en büyük bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Bu yükseklikte bir bayrak direği de yok.
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